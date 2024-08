POL-GI: + Vermisste aus Gießen wohlbehalten zurück +

Gießen (ots) - -- Gießen: An Autotür gehebelt - Auf Beute aus einem silberfarbenen Golf hatte es ein Dieb in der Helgenstockstraße abgesehen. Der Täter schaffte es nicht, die Fahrertür aufzubrechen. Zeugen, die den Dieb am Montag, zwischen 01.00 Uhr und 12.00 Uhr an dem in Höhe der Hausnummer 19 geparkten Golf beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3555 bei der Polizeistation Gießen Süd zu ...

