POL-GI: + Autoaufbrecher scheitert + Kabel aus Umspannwerk erbeutet +

Gießen (ots)

Gießen: An Autotür gehebelt -

Auf Beute aus einem silberfarbenen Golf hatte es ein Dieb in der Helgenstockstraße abgesehen. Der Täter schaffte es nicht, die Fahrertür aufzubrechen. Zeugen, die den Dieb am Montag, zwischen 01.00 Uhr und 12.00 Uhr an dem in Höhe der Hausnummer 19 geparkten Golf beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3555 bei der Polizeistation Gießen Süd zu melden.

Gießen: Diebe im Umspannwerk -

Am Samstagnachmittag schlugen Kabeldiebe am alten Umspannwerk in der Straße "Weilburger Grenze" zu. Zwischen 16.00 Uhr und 16.15 Uhr gelangten die Täter auf das Gelände und durchtrennten mehrere Kupferkabel. Der Wert der Kabel und die Höhe des Sachschadens können derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler der Kripo Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555 entgegen.

