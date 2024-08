POL-GI: Polizisten mit Pefferspray angegriffen + Hitlergruß gezeigt und beleidigt + Widerstand nach Unfall + Falsche Spendensammler festgenommen + Geldbörse geraubt + Einbruch in Postfiliale

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen: Polizisten mit Pefferspray angegriffen

Am Samstag (24.8.) fahndeten Beamte der Gießener Polizei nach vorausgegangenem Diebstahl im Bereich der Walltorstraße nach mehreren Tatverdächtigen in der Innenstadt. Gegen 1.10 Uhr wollten sie hierbei einen Mann in der Dammstraße kontrollieren. Im Rahmen der beginnenden Kontrolle sprühte der 37-Jährige unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht eines Beamten. Der 34-jährige Polizist der Polizeistation Gießen Süd wurde hierbei verletzt, er konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzten und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Weitere Beamte nahmen den 37-jährigen algerischen Tatverdächtigen vorläufig fest. Sie leiteten Ermittlungen wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie des Bandendiebstahls gegen ihn ein. Der wohnsitzlose Mann musste mit zur Dienstelle, er soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gießen: Hitlergruß gezeigt und beleidigt

Am Sonntag (25.8.) lief ein 40-Jähriger mit seinen Kindern den Uferweg entlang. Gegen 12.05 Uhr beleidigten ihn zwei Unbekannte verbal, ferner drohten sie dem Mann. Zudem zeigten sie den Hitlergruß. Anschließend entfernten sich die beiden. Der 40-Jährige verständigte die Polizei. Sofort entsandte Streifen konnten die Tatverdächtigen noch im Nahbereich antreffen und festnehmen. Es handelte sich um einen 42- und einen 43-Jährigen mit deutscher Staatsbürgerschaft. Der ältere Festgenommene musste zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung mit zur Dienststelle. Gegen beide Verdächtige leiteten die Beamten Strafverfahren ein.

Langgöns: Widerstand nach Unfall

In der Obergasse meldete ein Zeuge am Samstag (24.8.) einen Verkehrsunfall, bei dem ein Auto gegen 23.05 Uhr in ein geparktes Fahrzeug krachte. Der Verursacher mache auf den Zeugen einen betrunkenen Eindruck. Einer eingetroffenen Streife ergab sich ebenso dieser Verdacht. Ein Vortest ergab schließlich den Wert von 1,92 Promille. Der Fahrer weigerte sich jedoch, aus dem Fahrzeug auszusteigen. Letztlich mussten die Beamten den 64-jährigen russischen Staatsangehörigen gewaltsam aus dem Fahrzeug ziehen und festnehmen. Er sperrte sich in der Folge gegen weitere Maßnahmen. Der Mann musste mit zur Dienststelle, im Anschluss an eine Blutentnahme wurde er entlassen. Der entstandene Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Er muss sich zukünftig neben dem Unfall unter Alkoholeinfluss auch wegen des Verdachts des Widerstands vor Gericht verantworten.

Gießen: Falsche Spendensammler festgenommen

Beamte der Gießener Kriminalpolizei stellten am Freitagmittag (23.8.) zwei verdächtige Personen im Bereich eines Supermarktparkplatzes in der Ferniestraße fest. Offenbar versuchten die zwei, Spenden von Besuchern der Märkte zu sammeln. Kurz darauf fuhren sie mit ihrem Auto vom Parkplatz, die zivilen Beamten folgten ihnen unbemerkt. Es stellte sich heraus, dass die Männer einen weiteren Parkplatz eines Supermarktes in der Gottlieb-Daimler-Straße ansteuerten. Dort suggerierten sie Passanten mittels Vorzeigens von Papieren, dass sie Spenden für bedürftige Kinder sammeln würden. In mindestens drei Fällen gelang es ihnen offenbar, Bargeld zu sammeln. Die Beamten führten nun eine Kontrolle durch, welche den Verdacht, dass es sich um Betrüger handeln könnte, erhärtete. Sie sprachen Platzverweise aus und leiteten Strafverfahren gegen die 25- und 29-Jährigen ein.

Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen und Geschädigten: Wer hat die beiden Männern in der Ferniestraße oder der Gottlieb-Daimler-Straße bemerkt und ihnen Geld gespendet?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Geldbörse geraubt

Drei Unbekannte sollen nach derzeitigen Erkenntnissen einen 59-Jährigen im Bereich einer Bushaltestelle beraubt haben. Der Gießener stand am Samstag (24.8.) gegen 23.05 Uhr an der Haltestelle in Höhe der Frankfurter Straße 15. Vor einem dortigen Waschsalon schubsten ihn unvermittelt drei Männer gegen eine Hauswand und raubten ihm dabei seine Geldbörse. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und begab sich eigenständig in ein nahegelegenes Krankenhaus, die Räuber flohen. Von den drei Unbekannten soll einer eine normale Figur gehabt haben. Er hatte zudem lockiges Haar und trug ein helles T-Shirt sowie eine kurze Hose. Einer seiner Begleiter hatte demnach eine schmale, der andere eine kräftige Statur.

Die Ermittler suchen Zeugen des Vorfalls und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Reiskirchen: Einbruch in Postfiliale

Einbrecher drangen im Zeitraum zwischen Samstag (24.8.), 13 Uhr und Sonntag, 9.20 Uhr gewaltsam in eine Postfiliale in der Carl-Benz-Straße ein. Sie klauten einen dortigen Tresor und flüchteten damit unerkannt. Vermutlich nutzten sie bei ihrem Einbruch ein Fahrzeug. Später wurde der Tresor im Bereich Mücke aufgefunden und sichergestellt.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind im Bereich der Postfiliale Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

