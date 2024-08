POL-GI: L3126/Buseck: Motorradfahrer schwer verletzt

Gießen (ots) - Gießen: Mann stirbt nach Brand (Folgemeldung zur Pressemitteilung "Gießen: Verletzte nach Wohnungsbrand" vom 22.8.2024, 15.52 Uhr) Der lebensbedrohlich verletzte, 23-jährige Mann verstarb am gestrigen Abend an den Folgen seiner schweren Verletzungen in einem Krankenhaus. Die kriminalpolizeilichen ...

