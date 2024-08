POL-GI: Verletzte nach Wohnungsbrand + Zeugensuche nach Übergriff + An Tür gehebelt

Gießen (ots) - Lich: In Büro eingestiegen In der Oberstadt kam es am Wochenende zu einem Einbruch in Büroräume einer Versicherung. Zwischen Freitag (16.8.), 13 Uhr und Montagmorgen, 8.40 Uhr brach ein Unbekannter einen Rollladen und ein Fenster an dem Mehrfamilienhaus auf und gelangte so in die Geschäftsräume. ...

