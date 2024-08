POL-GI: Scheiben an Schule eingeworfen + In Schild gekracht und geflohen + Betrunken Unfall gebaut

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen: Scheiben an Schule eingeworfen

Einen Schaden von etwa 15.000 Euro verursachten Unbekannte an einer Schule im Gleiberger Weg 25. Zwischen Sonntag (18.8.), 17 Uhr und Montag, 14 Uhr gelangten sie vermutlich durch einen Bauzaun auf das Schulgelände und beschädigten mehrere Glasscheiben des Gebäudes. Anschließend flüchteten die Randalierer unerkannt.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind im Bereich der Schule Personen aufgefallen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Buseck: In Schild gekracht und geflohen

In Großen-Buseck fuhr ein Unbekannter in der Tulpenstraße gegen ein Verkehrsschild. Es ist bislang unklar, wann genau der Unfall passierte, Zeugen stellten am Samstag (17.8.) gegen 7.35 Uhr das völlig aus der Verankerung gerissene Schild auf dem Boden liegend fest. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Unbekannte aus der Zeilstraße kam und an der Einmündung Zeilstraße/Tulpenstraße nach links abbog. Dabei krachte er gegen das auf einem Fahrbahnteiler stehende Schild. Anschließend fuhr der Unbekannte einfach davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Das verursachende Fahrzeug dürfte dabei an der Front beschädigt worden sein.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Nord suchen Zeugen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

A485/Gießen: Betrunken Unfall gebaut

Leichte Verletzungen zog sich ein Opel-Fahrer bei einem Unfall am Montag (19.8.) auf der Autobahn 485 zu. Der 57-Jährige fuhr von Marburg in Richtung Butzbach. In Höhe der Anschlussstelle Bergwerkswald verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam derzeitigen Erkenntnissen zufolge gegen 0.30 Uhr ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Leitpfosten sowie ein Schild. Eingetroffene Rettungskräfte versorgten den Mann. Schnell kam dabei der Verdacht auf, dass er Alkohol konsumiert hatte. Ein durch Beamte der Autobahnpolizei durchgeführter Vortest ergab schließlich den Wert von 1,59 Promille. Zur Abklärung kam der Mann aus dem Landkreis Gießen in ein Krankenhaus. Es folgte neben einer Blutentnahme die Sicherstellung seines Führerscheins. Er muss sich zudem auf ein Strafverfahren einstellen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit Polizeiautobahnstation Butzbach unter der Telefonnummer 06033/7043-5010 in Verbindung zu setzen.

