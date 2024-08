Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + Nach Auseinandersetzung am Kirchenplatz Zeugen gesucht + Radfahrer berauscht unterwegs + Biker übersehen +

Gießen (ots)

Gießen: Auseinandersetzung am Kirchenplatz / Polizei sucht Zeugen -

Passanten auf dem Kirchenplatz alarmierten gestern Abend die Gießener Polizei. Mehrere Menschen aus dem Obdachlosen- und Drogenmilieu waren dort, gegen 22.15 Uhr, in eine handfeste Auseinandersetzung geraten. Ein 41-jähriger Zeuge kam einer Frau zu Hilfe, die an der Auseinandersetzung beteiligt war und offensichtlich von drei Männern bedrängt wurde. Die drei Männer wandten sich nun dem Helfer zu und gingen ihn körperlich an, bis dieser letztlich auf dem Boden lag. Dort wurde er von einem der Angreifer unter anderem gewürgt. Das in Gießen lebende Opfer trug Prellungen und Hautabschürfungen davon. Mehrere Passanten beobachteten die Auseinandersetzung und die Übergriffe. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, die als Passanten die Geschehnisse gestern Abend, gegen 22.15 Uhr, auf dem Kirchenplatz beobachteten, sich unter Tel.: (0641) 7005-3755 bei der Polizeistation Gießen Nord zu melden.

Lollar: Berauscht erwischt -

Weil er mit 2,17 Promille und nach Marihuanakonsum auf seinem Fahrrad unterwegs war, muss sich ein 40-jähriger Wettenberger wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt verantworten. Eine Streife der Polizeistation Gießen Nord stoppte den Promillefahrer gegen 22.45 Uhr in der Bahnhofstraße und ließ in Pusten. Es folgte eine Blutentnahme auf der Wache - im Anschluss durfte er die Polizeistation wieder verlassen.

Gießen: Linksabbieger übersieht Motorradfahrer -

Leichte Verletzungen trug ein 21-jähirger Motorradfahrer davon, nachdem er an der Kreuzung der Philosophenstraße und Rudolf-Diesel-Straße mit einem BMW zusammengestoßen war. Der Gießener wollte vom Zinsendorfer Weg kommend die Kreuzung mit seiner Suzuki überqueren, um geradeaus auf der Philosophenstraße in Richtung Wieseck weiterzufahren. Als die Ampel Grünlicht zeigte, fuhr er los. Hier übersah ihn der 25-jährige Fahrer eines BMW, der aus Wieseck kommend nach links in Richtung A485 abbog. Der Gießener im BMW prallte mit dem Biker zusammen. Durch den Sturz trug der 21-Jährige Prellungen und Schürfwunden davon. Eine RTW-Besatzung brachte ihn zu weiteren Untersuchungen ins Uni-Klinikum. Der BMW blieb unverletzt. Die Schäden an der Suzuki und dem BMW belaufen sich insgesamt auf mindestens 13.000 Euro.

