POL-S: Mit Gegenverkehr kollidiert - zwei leicht Verletzte

Stuttgart-Plieningen (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und zirka 40.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstag (27.08.2024) auf der L1204 ereignet hat. Eine 18-jährige Frau befuhr gegen 13.40 Uhr mit ihrem Fiat Punto die Landstraße L1204 zwischen der Kreuzung zur Kreisstraße K1269 und der Südumfahrung Plieningen und kam aufgrund eines defekten Vorderreifen ins Schleudern, woraufhin sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Im weiteren Verlauf geriet sie in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Ford Kuga einer 57-jährigen Frau. Beide leicht verletzten Unfallbeteiligten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

