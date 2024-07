Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendliche ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch (24.07.2024) am Rotebühlplatz zwei Jugendliche ausgeraubt. Die Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren hielten sich gegen 23.30 Uhr auf dem Rotebühlplatz Höhe der U-Haltestelle auf, als eine unbekannte siebenköpfige Gruppe sie ansprach. Die Täter bedrohten den 16-Jährigen mit einem Messer und raubten ihm anschließend seinen Geldbeutel. Zudem verletzten die Unbekannten den 17 Jahre alten Jugendlichen leicht mit einem Faustschlag und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Täter waren zirka 16 bis 18 Jahre alt und zwischen 170 und 185 Zentimeter groß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

