Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrradfahrer gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein 16 Jahre alter Fahrradfahrer hat sich bei einem Unfall am Donnerstagabend (25.07.2024) schwere Verletzungen zugezogen. Der Fahrradfahrer fuhr gegen 18.20 Uhr in der Straße auf der Kanzel, übersah offenbar einen Bordstein und stürzte. Polizeibeamte fanden den 16-Jährigen schwer verletzt auf und alarmierten die Rettungskräfte. Diese brachten den Fahrradfahrer in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 an das Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell