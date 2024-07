Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen geparkten Renault gefahren und geflüchtet- Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles vom Donnerstagabend (25.07.2024) in der Vera-Vollmer-Straße. Eine 46 Jahre alte Renault- Fahrerin parkte gegen 17.30 Uhr ihr Fahrzeug auf der Parkfläche eines Supermarktes in der Vera-Vollmer-Straße. Ein Unbekannter touchierte das geparkte Fahrzeug und beschädigte es dadurch am hinteren Kotflügel. Anschließend fuhr der unbekannte Fahrer davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.

