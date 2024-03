Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Grillhütte, Sachbeschädigung durch Graffiti

Tawern (ots)

Am Samstag, den 16.03.2024 wurde der Polizeiinspektion Saarburg ein Einbruchsdiebstahl in der Grillhütte "Talbachhütte" an der Mannbacher Straße zwischen Tawern und Mannebach gemeldet.

Im Zeitraum von Donnerstag dem 07.03.2024 bis Samstag dem 16.03.2024 hebelten unbekannte Täter die Tür der Grillhütte mit einem bislang unbekannten Hebelwerkzeug auf. Aus der Grillhütte wurden vier bis fünf Kisten alkoholischer Getränke sowie einen Werkzeugkasten entwendet.

Im gleichen Zeitraum kam es zu einer Vielzahl von Sachbeschädigung durch Graffiti mittels eines schwarzen Stiftes. Diese zeigen immer wieder den gleichen Schriftzug (siehe Lichtbilder).

Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnte bislang nicht abschließend geklärt werden, ob die Beschriftungen im Zusammenhang mit dem Einbruchdiebstahl stehen.

Die Polizeiinspektion Saarburg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06581/9155-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell