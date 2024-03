POL-PDTR: Unfallflucht in Herrstein

Trier (ots) - Am Sonntag, 17.03.2024, gegen 08.40 Uhr, gingen bei der Polizei in Trier mehrere Anrufe ein, in denen ein Randalierer am Trierer Hauptbahnhof gemeldet wurde. Beim Eintreffen des ersten Streifenwagens der Polizeiinspektion Trier konnte beobachtet werden, wie der Randalierer bereits zwei Beamte der Bundespolizei mit einem längeren Metallgegenstand ...

