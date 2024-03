POL-PDTR: Gemeinsamer Berufsinformationsabend von Polizeiinspektion und Polizeiautobahnstation Schweich

Morbach OT Weiperath (ots) - Am 13.03.2024 gegen 20:00 Uhr deponierten unbekannte Täter einen Feuerwerkskörper, einen sog. Kubanischen Donnerschlag, in den Briefkasten eines Einfamilienhauses in Weiperath. Durch die Explosion entstand Sachschaden in unteren zweistelligen Bereich an besagtem Briefkasten. Dies ist bereits der zweite bekannte Vorfall. Im späteren Verlauf des Abends gegen 22:50 Uhr hatten ebenfalls ...

mehr