POL-PDTR: Verdächtiger Fund bei Abfall-Sammelaktion löst Feuerwehreinsatz aus

Konz (ots) - Am Freitag den 15.03.2024, ca. 21:54 Uhr, ereignete sich in der Nähe des Saar-Mosel-Platzes (am Durchgang in Richtung Marktplatz) in Konz ein Körperverletzungsdelikt. Ein noch unbekannter Geschädigter wurde laut Meldung eines neutralen Zeugen aus einer Personengruppe heraus geschlagen, sodass der unbekannte Geschädigte in Folge des Schlags zu Boden fiel. Der Täter, sowie die Personengruppe konnte durch ...

mehr