Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Randalierer greift Polizeibeamte an und demoliert einen Streifenwagen

Trier (ots)

Am Sonntag, 17.03.2024, gegen 08.40 Uhr, gingen bei der Polizei in Trier mehrere Anrufe ein, in denen ein Randalierer am Trierer Hauptbahnhof gemeldet wurde. Beim Eintreffen des ersten Streifenwagens der Polizeiinspektion Trier konnte beobachtet werden, wie der Randalierer bereits zwei Beamte der Bundespolizei mit einem längeren Metallgegenstand attackierte. Unter Zusammenwirkung mit den Kollegen konnte der hochaggressive 42jährige Mann zu Boden gebracht und fixiert werden. Im Rahmen der anschließenden Sachverhaltsaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Randalierer zuvor einen geparkten Streifenwagen der Bundespolizei erheblich beschädigte. U.a. wurde hierzu ein aus einer Verankerung gerissener Metallmülleimer benutzt, mit welchem mehrfach auf die Motorhaube des Streifenwagens eingeschlagen wurde. Weiterhin wurden beide Außenspiegel sowie eine Scheibenwischerhalterung des Fahrzeugs abgerissen. Bei der zuletzt genannten Scheibenwischerhalterung handelt es sich auch um den Gegenstand, mit welchem wie zuvor beschrieben die Polizeibeamten angegriffen wurden. An dem Polizeifahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Randalierer wurde im Anschluss in den Polizeigewahrsam eingeliefert. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

