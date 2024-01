LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Gotha (ots) - Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es gestern Abend in der Oststraße. Ein 8-Jähriger versuchte offenbar einen Fettbrand in einer Pfanne mit Wasser zu löschen. Die Feuerwehr löschte das Feuer, es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro am Küchenmobiliar. Der Junge verletzte sich glücklicherweise nicht. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

