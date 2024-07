Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagmorgen (25.07.2024) einen 36-Jährigen und einen 39 Jahre alten Mann festgenommen, die im Verdacht stehen, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Gegen 09.00 Uhr durchsuchten die Beamtem nach Erlass eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen. In der Wohnung des 36-Jährigen fanden die Beamten zirka 1,7 Kilogramm Amphetamin, zirka 2 Kilogramm Ecstasy, zirka 260 Gramm MDMA, zirka 900 Gramm Marihuana, zirka 3.500 LSD-Trips, zirka 400 Gramm Ketamin, zirka 15 Gramm Kokain und 115 Euro Bargeld sowie diverse Waffen. Einen Elektroschocker, mehrere tausend Euro, 800 Gramm Amphetamin und Cannabis sowie 55 Tabletten Ecstasy, 25 LSD- Trips und diverse rauschgiftverdächtige Substanzen fanden die Polizeibeamten in der Wohnung des 39 Jahre alten Mannes. Beide Männer mit deutscher Staatsangehörigkeit wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Laufe des Freitags (26.07.2024) einem Haftrichter vorgeführt.

