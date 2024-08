POL-GI: + Ladendiebe in Gießen festgenommen + Bedrohungen, Beleidigungen und Tritte gegen Polizisten + Aufmerksamer Zeuge hilft Polizei + Zwei Motorräder beschädigt und geflohen + Porsche schleudert + ...

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen: Flucht nach Ladendiebstahl endet im Polizeigewahrsam -

Zwei 31 und 32 Jahre alte Ladendiebe gingen am Montag der Gießener Polizei ins Netz. Ein Kollege trug bei der Festnahme eines der Männer eine schwere Knieverletzung davon. Die zivile Streife hatte das Duo bei einem Ladendiebstahl in einem Sportgeschäft im Schiffenberger Weg beobachtet und dieses wenige hundert Meter bis zu dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes verfolgt, wo die beiden Männer kontrolliert werden sollte. Kaum von den Polizisten angesprochen, rannten beide davon. Den 32-Jährigen bekam ein Kollege zu fassen. Bei dem Versuch den Ladendieb gegen seine vehemente Gegenwehr zu Boden zu drücken, knickte das linke Bein des Beamten zur Seite weg. Letztlich klickten die Handschellen. In seinem Rucksack entdeckten die Polizisten die im Sportgeschäft geklaute Ware. Dem Komplizen des Festgenommenen gelang zunächst die Flucht, ihn nahmen Polizisten später in der Innenstadt fest. Auch bei ihm stellten die Ordnungshüter nicht bezahlte Ware aus dem Sportgeschäft sicher. Der 31- und der 32-Jährige sind algerische Staatsbürger und haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Auf der Polizeidienststelle folgte ihre Identitätsfeststellung sowie erkennungsdienstliche Behandlung. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden sie wegen fehlender Haftgründe entlassen.

Gießen: Aggressiver 39-Jähriger löst Polizeieinsatz aus -

Heute in den frühen Morgenstunden rückten drei Streifen der Polizeistation Gießen Nord, zwei der Polizeistation Gießen Süd sowie ein Diensthundeführer zur Araltankstelle im Schiffenberger Weg aus. Vorausgegangen waren Notrufe von Passanten, die gegen 01.50 Uhr einen Mann meldeten, der in der Bleichstraße mit einem Beil und einer zerbrochenen Glasflasche laut schreiend in Richtung Ludwigstraße lief. Bis zum Eintreffen der Streifen hatte sich der Mann in einen Pkw gesetzt und war bis zur Araltankstelle im Schiffenberger Weg gefahren. Dort trafen die Polizistinnen und Polizisten auf den 39-Jährigen. Der im Landkreis Groß-Gerau lebende Mann empfing die Ordnungshüter sogleich mit Bedrohungs- und Schimpftiraden. Der Aufforderung seine Hände zu zeigen und sich auf den Boden zu legen kam er zunächst nicht nach. Erst als eine Streife den Einsatz des Tasers androhte, legte sich der 39-Jährige bäuchlings auf den Boden. Allerdings fing er nun an Liegestützen zu drücken. Da für die Schutzleute immer noch nicht klar war, ob er Zugriff auf gefährliche Gegenstände hatte und er sich zudem weiterhin aggressiv und unkooperativ verhielt, setzten sie letztlich Pfefferspray ein und nahmen den mutmaßlich unter Alkoholeinfluss und Drogen stehenden Mann fest. Jetzt begann er die Kolleginnen und Kollegen zu bespucken. Daraufhin setzten diese ihm eine sogenannte Spuckhaube auf. Anschließend trat er nach den Einsatzkräften, einen Tritt in Richtung des Kopfes eines Polizisten konnte dieser abwehren. Bis zum Polizeigewahrsam in der Ferniestraße beleidigte und bedrohte er unentwegt weiter. Dort folgte eine Blutentnahme sowie eine ärztliche Untersuchung zur Gewahrsamsfähigkeit. Im Wagen des 39-Jährigen entdeckten die Polizisten ein Beil und stellten es sicher. Die Befragungen der Zeugen ergaben zudem den Hinweis, dass der Südhesse zuvor in der Bleichstraße mit dem Beil gegen ein vorbeifahrendes Minicar geschlagen hatte. Hiernach sei er, so ein Zeuge, in seinen Wagen gestiegen und bis zur Tankstelle gefahren. Der 39-Jährige wurde ausgenüchtert und wird sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollzugsbeamte sowie wegen Sachbeschädigung, Bedrohung, Beleidigung und der Trunkenheitsfahrt verantworten müssen.

Gießen: Nach Einbruchversuch festgenommen -

Einem aufmerksamen Zeugen verdankt die Polizei die Festnahme eines Einbrechers. Der 32-Jährige hatte gestern Abend, gegen 23.30 Uhr versucht in eine Pizzeria in der Grünberger Straße einzubrechen. Der Lärm, den er bei dem Versuch ein Fenster einzuschlagen verursachte, machte den Zeugen auf die Tat aufmerksam. Letztlich floh der in Gießen lebende Einbrecher in Richtung Innenstadt. Aufgrund der sehr guten Personenbeschreibung, die der Zeugen an den Notruf der Polizei übermittelte, nahm eine Streife den Einbrecher wenig später in der Grünberger Straße fest. Der 32-Jährige musste sich auf der Wache einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen und wurde wegen fehlender Haftgründe anschließend wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Gießen: Unfall löst Dominoeffekt aus -

Nach einer Verkehrsunfallflucht an der Einmündung des Professorenwegs zur August-Messer-Straße bittet die Gießener Polizei um Mithilfe. Gegen 23.30 Uhr vernahmen Anwohner zuerst ein Reifenquietschen und direkt im Anschluss einen Knall. Eine Zeugin sah noch einen silbergrauen Kleinwagen mit hoher Beschleunigung davonfahren. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Fahrer des Kleinwagens gegen eine am Fahrbahnrand geparkte Honda gestoßen war und diese wiederum gegen eine danebenstehende Suzuki stieß. In der Folge fielen beide Motorräder um und wurden beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann weitere Angaben zu dem silbergrauen Kleinwagen oder dessen Insassen machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Allendorf (Lumda): Diebe im Steinbruch -

Der Allendorfer Steinbruch, an der Landstraße zwischen Allendorf und Treis, rückte am Dienstagnachmittag in den Fokus unbekannter Diebe. Gegen 17.00 Uhr überkletterten die beiden jungen Männer das Zufahrtstor und wurden von der Videoanlagen aufgenommen. Das Duo warf mit Steinen gegen Fenster des Bürogebäudes und hebelten die Holztür zu einer Lagerhalle auf. Nach einer ersten Bilanz des Betreibers ließen sie keine Wertsachen mitgehen. Die Jugendlichen waren von schlanker Gestalt und hatten dunkelbraune bis schwarze Haare. Einer trug einen schwarzen Hoody mit roter Aufschrift, eine schwarze Jogginghose mit roten Applikationen sowie schwarz-weiße Sneaker. Sein Komplize war mit einem weißen, kurzärmeligen Oberteil, einer Jogginghose mit schwarzen Streifen von der Hüfte bis zum Knie und schwarzen Sneakern bekleidet. Hinweise zu den Dieben nehmen die Ermittler der Polizei Grünberg unter Tel.: (06401) 91430 entgegen.

Pohlheim - A 5: "Slicks" lassen Porsche schleudern -

Dass abgefahrene Reifen und Starkregen eine gefährliche Kombination sind, musste ein Porschefahrerin auf der A 5 erleben. Die Frankfurterin fuhr gestern Abend mit ihrem Sportwagen von Fernwald in Richtung Gambacher Kreuz. Während eines Überholvorganges setzte ein starker Regenschauer ein und der Porsche verlor die Bodenhaftung. Der Wagen vollzog eine halbe Drehung, schleuderte nach rechts und prallte zweimal in die Außenleitplanke, bis er letztlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Die 69-jährige Unfallfahrerin blieb unverletzt. Ein Blick auf die Bereifung des Porsches zeigte, dass die beiden hinteren Reifen nicht mehr über die ausreichende Profiltiefe verfügten - das Gros der Laufflächen war gänzlich abgefahren.

