Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendiebe bei Tat gestört

Altenburg (ots)

Zwei unbekannte Männer versuchten am 16.07.2024 gegen 19:00 Uhr in einem Supermarkt in der Offenburger Allee in Altenburg diverse Kosmetikartikel zu stehlen, in dem sie die gesammelten Waren in einem Einkaufswagen im Eingangsbereich des Marktes zur Abholung abstellten. Durch die aufmerksamen Mitarbeiter konnten die Täter bei der Tatausführung gestört werden, sodass die Unbekannten flohen. (AK)

