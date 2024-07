LPI-G: Unfall mit verletzter Person

Gera (ots) - Gera: bereits vor ein paar Tagen nahmen Geraer Polizeibeamte die Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung an einem Brückenpfeiler am Elster-Radweg (Zwickauer Straße) auf, da unbekannte Täter im Zeitraum vom 02.07. - 12.07.2024 eben diesen Pfeiler mit schwarzer Farbe beschmierten. Dabei sprühten sie zwei Sprüche an den Pfeiler, welche u.a. verfassungsfeindlich sind. Am gestrigen Tag (17.07.2024) meldete ...

mehr