LPI-G: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Gera (ots) - Gera: Einen 16-jährigen Simsonfahrer kontrollierten Polizeibeamte am gestrigen Abend (16.07.2024), als dieser kurz nach 22:00 Uhr in Gera-Trebnitz unterwegs war. Der 16-Jährige war dabei mit enormer Geschwindigkeit unterwegs, so dass offensichtlich an dem Zweirad bauliche Veränderungen vorgenommen wurden. Gegen den 16-Järhigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle ...

