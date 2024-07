Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brückenpfeiler erneut beschmiert

Gera (ots)

Gera: bereits vor ein paar Tagen nahmen Geraer Polizeibeamte die Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung an einem Brückenpfeiler am Elster-Radweg (Zwickauer Straße) auf, da unbekannte Täter im Zeitraum vom 02.07. - 12.07.2024 eben diesen Pfeiler mit schwarzer Farbe beschmierten. Dabei sprühten sie zwei Sprüche an den Pfeiler, welche u.a. verfassungsfeindlich sind. Am gestrigen Tag (17.07.2024) meldete eine Zeugin der Polizei, dass der mittlerweile gereinigte Pfeiler erneut mit schwarzer Farbe beschmiert wurde. Die Täter sprühten dabei die gleichen Sprüche auf und verursachten so erneut Sachschaden. Die Kripo in Gera ermittelt erneut zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0184106/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (RK)

