Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (790) Unbekannter entblößte sich am alten Kanal - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Am Montagabend (22.07.2024) und am Dienstagnachmittag (23.07.2024) beobachteten Passanten einen unbekannten Mann, welcher sich teilweise entblößt am alten Kanal (Ludwig-Donau-Kanal) in der Nürnberger Gartenstadt aufhielt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der unbekannte Mann hielt sich am Montagabend gegen 18:15 Uhr im Bereich zwischen dem kombinierten Fuß- und Radweg des Ludwig-Donau-Kanals und einer angrenzenden Sportanlage kurz nach dem Zugang zum alten Kanal von Finkenbrunn kommend, in einem kleinen Waldstück auf.

Hierbei beobachtete ein Passant, dass der Unbekannte offenbar seinen Unterleib entblößt hatte und so in dem Wäldchen stand.

Eine ähnliche Beobachtung teilte ein weiterer Passant am Dienstagnachmittag gegen 17:00 Uhr der Polizei mit. Demnach sei an gleicher Örtlichkeit ebenfalls ein Mann mit heruntergelassener Hose in dem Waldstück gestanden.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Circa 20 - 25 Jahre alt, kleine Körpergröße, normale Statur, trug in beiden Fällen eine blaue Hose und war am Dienstag mit einem weißen Oberteil mit blauem Aufdruck und langen Ärmeln sowie einer schwarzen Mütze bekleidet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Michael Petzold / mc

