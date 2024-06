Polizei Hagen

POL-HA: 23-Jähriger in der Innenstadt ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am Donnerstagabend (20.06.2024) in der Innenstadt einen 23-jährigen Autofahrer, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen 22.50 Uhr standen die Beamten wegen eines Einsatzes in der Grabenstraße. Dort wurden sie auf den Autofahrer aufmerksam, weil er mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit von der Bahnhofstraße aus in die Grabenstraße fuhr. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 23-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ein. (sen)

