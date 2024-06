Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Kindertagesstätte - Elektronikgeräte und Geld gestohlen

Hagen-Boele (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag (19.06.) und Donnerstagmorgen (20.06.) brachen unbekannte Täter in eine Kindergartenstätte in der Krambergstraße ein. Eine Mitarbeiterin des Kindergartens fand am Donnerstagmorgen eine aufgebrochene Hintertür vor. Die Frau gab an, dass mehrere Laptops und Tablets sowie eine Geldkassette fehlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen. (qua)

