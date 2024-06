Polizei Hagen

POL-HA: Hausmeister von mehreren Jugendlichen zusammengeschlagen und ausgeraubt

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Donnerstag, 20.06.2024, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen eine Gruppe von Jugendlichen und einem 48-Jährigen. Der Hausmeister eines Mehrfamilienhauses hatte bereits in der Vergangenheit Streit mit den Jugendlichen, welche sich stets über dessen Tätigkeit lustig machten. Als er sich gegen 22 Uhr auf seinem Balkon befand, kündigte ihm einer der Jugendlichen auf obszön-vulgäre Weise den geplanten Geschlechtsverkehr mit dessen Frau und Tochter an. Als der betrunkene 48-Jährige die Person zur Rede stellen wollte, schubste sie ihn. Anschließend traktierten die Jugendlichen ihn mit Schlägen und Tritten gegen Kopf und Oberkörper, wobei er zu Boden ging. Dort verlor er kurz das Bewusstsein. Dabei raubten die Jugendlichen das Handy ihres Opfers. Der Hagener verständigte die Polizei und musste wenig später in ein Krankenhaus gebracht werden. Der sprachführende Jugendliche wird als 15-16-jährig, ca. 1,65 cm groß, schlank und arabisch aussehend beschrieben. Er war schwarz gekleidet und hatte die langen schwarzen Haare zu einem Zopf gebunden. Alle anderen beschrieb der 48-Jährige ebenfalls als arabisch aussehend mit einem Alter zwischen 15 und 21 Jahren. Sie hatten schwarze Haare und waren dunkel gekleidet. Zeugenhinweise des Vorfalles an der Straßeneinmündung Röntgenstraße / Friedensstraße werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

