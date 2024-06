Polizei Hagen

POL-HA: Mann führt bei Ladendiebstahl griffbereites Einhandmesser mit sich

Hagen-Mitte (ots)

In einem Discounter am Friedrich-Ebert-Platz trafen Polizisten am Donnerstag (20.06.) nach einem Diebstahl auf einen 39-Jährigen, der ein Einhandmesser mit sich führte. Gegen 8 Uhr entwendete der Mann zwei Bierflaschen, die er in seine Tasche packe. Ein Mitarbeiter der Filiale beobachtete die Tat und hielt den Mann nach dem Kassenbereich auf. Nach der Ansprache habe der 39-Jährige zunächst verbal aggressiv reagiert und händigte eine der Flaschen aus. Im weiteren Verlauf habe der Ladendieb dann versucht zu flüchten, konnte jedoch bis zum Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung daran gehindert werden. Als die Beamten den Mann durchsuchten, fanden sie neben der Ware ein Einhandmesser in der Hosentasche des 39-Jährigen. Der Mann wurde aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig festgenommen. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Diebstahls mit Waffen sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell