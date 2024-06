Polizei Hagen

POL-HA: Diebstahl eines kupfernen Fallrohrs an Friedhofskapelle in Haspe

Hagen-Haspe (ots)

Bislang unbekannte Täter stahlen in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag (18.06.2024) und Mittwochmittag ein Kupferrohr, welches zuvor an einer Friedhofskapelle in Haspe befestigt war. Ein Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung wurde am Mittwoch, gegen 12.00 Uhr, auf den Diebstahl auf dem evangelischen Friedhof an der Straße Büddinghardt aufmerksam. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein kupfernes Fallrohr. Bei der Tat beschädigten die Unbekannten darüber hinaus ein Blech an der Kapelle. Die Kripo ermittelt wegen des Diebstahls und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

