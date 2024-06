Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Am Mittwoch (19.06.) erfasste ein Hagener auf der Enneper Straße einen Motorradfahrer mit seinem Auto. Um 14.45 Uhr wollte der 89-Jährige nach bisherigem Stand der Ermittlungen mit seinem VW aus einer Ausfahrt kommend nach links in Fahrtrichtung Gevelsberg fahren. Ein anderes Fahrzeug habe angehalten, um dem Senior die Ausfahrt zu ermöglichen. Nachdem der 89-Jährige die erste Fahrspur überquerte, stieß er mit einem 18-Jährigen zusammen, der auf der Enneper Straße mit seiner Honda in Richtung Kölner Straße unterwegs war. Der Gevelsberger hatte aufgrund eines langen Rückstaus die entstandene Fahrzeugschlange links überholt. Der 18-Jährige versuchte dem VW noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Er zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Mit den weiteren Ermittlungen zum Unfall befasst sich das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell