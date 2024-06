POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Verdacht des gewerblichen Diebstahls

Hagen-Haspe (ots) - Bislang unbekannte Täter stahlen in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag (18.06.2024) und Mittwochmittag ein Kupferrohr, welches zuvor an einer Friedhofskapelle in Haspe befestigt war. Ein Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung wurde am Mittwoch, gegen 12.00 Uhr, auf den Diebstahl auf dem evangelischen Friedhof an der Straße Büddinghardt aufmerksam. ...

