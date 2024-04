Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verdacht Gefährliche Körperverletzung - Polizei sucht weitere Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 16.04.2024, gegen 18.15 Uhr, soll in der Ortmattstraße in Brombach ein 39 Jahre alter Mann von zwei unbekannten Männern zu Boden gestoßen worden sein. Die Unbekannten sollen mit einem Stock auf den am Boden liegenden 39-Jährigen eingeschlagen haben. Auch sei er von den Unbekannten getreten worden. Danach flüchteten die Unbekannten in Richtung Hauingen. Der 39-Jährige zog sich unter anderem eine Kopfplatzwunde zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Einer der Unbekannten soll etwa 20 Jahre alt sein, hatte kurze schwarze Haare und trug eine helle Jeans sowie eine schwarze Jacke. Der zweite Unbekannte konnte nicht beschrieben werden.

Das Polizeirevier Lörrach sucht weitere Zeugen, welche Hinweise zu den beiden Unbekannten geben können. Das Polizeirevier ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 erreichbar.

