POL-FR: Rheinfelden: Motorradfahrer kommt in Kurve auf regennasser Fahrbahn zu Fall - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 16.04.2024, gegen 06.45 Uhr, stürzte ein 25-jähriger Motorradfahrer, vermutlich aufgrund einer nicht ausreichenden Mindestprofiltiefe des Vorderrades, an der Anschlussstelle Rheinfelden-Mitte auf der regenassen Fahrbahn. Er befuhr die Bundesstraße 316 von Rheinfelden kommend und bog an der Anschlussstelle Rheinfelden-Mitte auf die Autobahn A 861 ab. Im Kurvenverlauf des Auffahrtsastes stürzte der 25-Jährige mit seinem Motorrad und kam nach einer Rutschstrecke von etwa 12 Metern zum Liegen. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht, wünschte aber keinen Transport in ein Krankenhaus. An dem Motorrad sei ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei im Einsatz.

