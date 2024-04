POL-FR: Schönau/ Fröhnd: Kaminbrand

Freiburg (ots) - Lkr. Emmendingen - Rheinhausen-Oberhausen: In der Zeit von Sonntag, 14.04.2024, 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein an der Rheinmatthalle in Rheinhausen verschlossen abgestelltes graues Herren-Mountainbike der Marke Fokus. Es entstand ein Diebstahlschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Der Polizeiposten Kenzingen ...

