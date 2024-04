POL-FR: Emmendingen: Betrunken im Straßenverkehr unterwegs

Freiburg (ots) - Am Montag, 15. April 2024, gegen 22.25 Uhr wurde ein 40-Jähriger von aufmerksamen Zeugen dabei beobachtet, wie er versuchte, ein abgeschlossenes Fahrrad in der Flaunserstraße in Freiburg-Oberau zu entwenden. Als die alarmierte Polizei vor Ort eintraf, konnte sie den Tatverdächtigen feststellen und vorläufig festnehmen. Medienrückfragen bitte an: ...

