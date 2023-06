Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeugen nach zwei Mülltonnenbränden gesucht

Hamm-Heessen (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache sind am Montagabend, 26. Juni, zwei Müllcontainer in Heessen am Großen Sandweg und an der Amtsstraße in Brand geraten.

Um 21 Uhr wurden die Einsatzkräfte von einem Anwohner zunächst zu einem Feuer am Großen Sandweg alarmiert. Hier brannte ein Müllcontainer auf dem Gelände einer Schule vollständig nieder, die Feuerwehr löschte die Flammen.

Um 23.50 Uhr brannte dann ein Müllcontainer an der Amtsstraße. Auch hier rief ein Anwohner Polizei und Feuerwehr. Durch das Feuer wurde ein Container vollständig zerstört, ein weiterer beschädigt.

Der gesamte Sachschaden wird auf rund 1200 Euro geschätzt.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Bränden besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell