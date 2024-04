POL-FR: Freiburg im Breisgau: Versuchter Fahrraddiebstahl - Tatverdächtiger festgenommen

Freiburg (ots) - Am Dienstagmorgen, 16.04.2024, gegen 05:40 Uhr befuhr eine 62-jährige Fahrradfahrerin die Neustädter Straße in Titisee. Aufgrund Schneeglätte stürtzte sie mit ihrem Fahrrad im Bereich der Bahnunterführung in der Alten Poststraße und verletzte sich leicht. Sie wurde zur ärztlichen Behandlung mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. ...

