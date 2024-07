POL-MFR: (789) Zapfsäule an Tankstelle beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Nürnberg (ots) - Am Montagnachmittag (22.07.2024) setzte sich ein renitenter Ladendieb in der Nürnberger Innenstadt gegen seine Festhaltung zur Wehr. Mit Hilfe eines weiteren Mitarbeiters konnte die Ladendetektivin den Tatverdächtigen überwältigen und schließlich der Polizei übergeben. Der mutmaßliche Ladendieb befand sich gegen 14:15 Uhr in einem Supermarkt in der Zeltnerstraße. Hier packte er mehrere Artikel in ...

