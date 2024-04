Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 18.04.2024: Verkehrsunfallflucht

Wolfenbüttel (ots)

Schöppenstedt, Stobenstraße, 27.03.2024, 17:00-21:30 Uhr

Bereits am 27.03.24 ist es zu einem Verkehrsunfall in der Stobenstraße in Schöppenstedt gekommen, bei dem der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt BMW der Geschädigten an der Fahrzeugfront beschädigt worden ist. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Die Polizei Schöppenstedt sucht Zeugen, die etwas zu dem Unfall sagen können unter 05332/946540.

