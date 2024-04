Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 18.04.2024: Autofahrer gefährdete Straßenverkehr

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Adersheimer Str/Friedrich-Ebert-Str./Grüner Platz/Ahlumer Str., 17.04.24, 22:20 Uhr

Eine Zeugin und ihr Beifahrer wurden am späten Mittwochabend auf der Adersheimer Str. auf einen vor ihnen fahrenden Golf aufmerksam, welcher zunächst sehr langsam gewesen sei.

Im weiteren Verlauf der Adersheimer Str. sei der Pkw mehrere hundert Meter in den Gegenverkehr in einer großen Schlangenlinie gefahren und habe dabei auch eine Mittelinsel überfahren.

An der Kreuzung zur Goslarschen Str. habe er die Kreuzung geradeaus in Richtung Friedrich-Ebert-Str. überquert, obwohl die Ampel für ihn das Rotlicht gezeigt habe. Im Bereich der Meesche kam der Golf in der dortigen Rechtskurve, in Richtung Grüner Platz, erneut weit in den Gegenverkehr, sodass es zu einer Gefährdung zweier entgegenkommender Pkw gekommen sei. Diese haben bis an den Ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

An der folgenden Kreuzung "Grüner Platz" habe der Fahrer des Golfs erneut die Kreuzung passiert und seine Fahrt in Richtung Jägermeisterstr. fortgesetzt, obwohl die Lichtzeichenanlage das Rotlicht angezeigt habe.

Die inzwischen durch die Zeugen alarmierte Polizei entsendete unverzüglich mehrere Streifenwagen, sodass der Golf in der Ahlumer Str. gestoppt und der 43-jährige Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden konnte.

Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 3,5 Promille.

Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

Dem Mann erwarten nun mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren und ein Strafverfahren hinsichtlich der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Die Polizei Wolfenbüttel sucht die Fahrerinnen oder Fahrer, die im Bereich der Meesche mit ihren beiden Pkw von dem Golf gefährdet worden sind, unter der 05331/9330.

