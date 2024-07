Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (786) Ladendieb griff Angestellte an - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am Montagnachmittag (22.07.2024) setzte sich ein renitenter Ladendieb in der Nürnberger Innenstadt gegen seine Festhaltung zur Wehr. Mit Hilfe eines weiteren Mitarbeiters konnte die Ladendetektivin den Tatverdächtigen überwältigen und schließlich der Polizei übergeben.

Der mutmaßliche Ladendieb befand sich gegen 14:15 Uhr in einem Supermarkt in der Zeltnerstraße. Hier packte er mehrere Artikel in seinen Trolley-Koffer und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen. Die Ladendetektivin (62) beobachtete die Tat, verfolgte den Mann und sprach ihn an der nahegelegenen Tram-Haltestelle an. Hierbei hielt sie den Trolley fest. In der Folge schlug der Tatverdächtige nach der 62-jährigen Frau und versuchte ihr den Koffer zu entreißen. Gemeinsam mit einem weiteren Mitarbeiter (28) konnte er überwältigt und bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festgehalten werden. Die 62-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen.

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Die Beamten unterzogen ihn im weiteren Verlauf einer erkennungsdienstlichen Behandlung. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls.

Erstellt durch: Christian Seiler / bl

