POL-MFR: (784) Mitteilung über verdächtige Person führt zur Sicherstellung von Betäubungsmittel

Nürnberg (ots) - Ein bislang unbekannter Mann trat am Montagabend (22.07.2024) einer Frau im Stadtteil Gostenhof in schamverletzender Weise entgegen. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise. Die Frau ging gegen 17:00 Uhr über die Brückenstraße in Richtung Willstraße. Als sie sich auf der Johannisbrücke befand, blickte sie in den darunter befindlichen Wiesengrund. Dort saß ein Mann auf einer Parkbank. ...

