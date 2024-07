Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Überschlagen

Krauthausen (Wartburgkreis) (ots)

Ein 38-jähriger Fahrer eines BMW M8 befuhr gestern Mittag die Verbindungsstraße zwischen Pferdsdorf und der L1017. In einer dort befindlichen Rechtskurve kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam anschließend in einem Graben auf der Seite zum Liegen. Der Fahrzeugführer sowie sein 39-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musst abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 80.000 Euro. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (jd)

