LPI-GTH: Alkoholisiert

Gehren (Ilm-Kreis) (ots) - Am Sonntag Mittag kam es zu einer Gasumsetzung in der Küche eines Restaurants in der Oberen Marktstraße in Gehren. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist diese auf die Fehlfunktion eines mit Gas betriebenen Küchengerätes zurückzuführen. Durch die Verpuffung wurden drei Mitarbeiter des Restaurants (61, 57 und 22 Jahre), sowie ein Gast ...

mehr