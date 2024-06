Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 28-Jährigen auf der Autobahn 3 in Hünxe

Kleve - Hünxe (ots)

Anlässlich der zur UEFA EURO 2024 temporär wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an der Grenze zu den Niederlanden kontrollierte die Bundespolizei am Mittwochabend, 26. Juni 2024 um 23:10 Uhr, einen 28-jährigen Polen als Fahrgast eines grenzüberschreitenden Reisebusses auf der Fahrt von Amsterdam nach Medyka bei der Einreise aus den Niederlanden auf der Autobahn 3 am Rastplatz Hünxe. Zur Kontrolle legte der Reisende seine gültige polnische Identitätskarte vor. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft Freiburg mit einem Haftbefehl wegen Trunkenheit im Straßenverkehrt gesucht wird. Hiernach musste der Verurteilte eine Geldstrafe in Höhe von 1250 EUR bezahlen oder eine 50-tägige Haftstrafe verbüßen. Der Pole wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Den zur Abwendung der Vollstreckung der Freiheitsstrafe erforderlichen Geldbetrag konnte die Person nicht aufbringen. Am heutigen Donnerstag, 27. Juni 2024 wird der Mann durch die Bundespolizei zum Haftantritt in das Gefängnis in Kleve gebracht.

