Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannte entwenden Mobiltelefon - Bundespolizei fahndet mit Bildern

Essen - Düsseldorf (ots)

Mit Bildern aus Überwachungskameras fahndet die Bundespolizei nach zwei Tatverdächtigen, welche am 14. November 2023 im Hauptbahnhof Essen, einer Frau das Smartphone entwendet haben. Die Bundespolizei bitte die Bevölkerung um Hinweise.

Gegen 18:30 Uhr wurde eine 31-Jährige in der Bundespolizeiwache im Essener Hauptbahnhof vorstellig. Die amerikanische Staatsbürgerin befand sich zuvor auf dem Bahnsteig zu Gleis 2 im Abschnitt E und wartete auf den RE11 in Richtung Düsseldorf. Als dieser Eintraf und die junge Frau einsteigen wollte bemerkte sie, dass ihre Jackentasche leichter geworden war und sich ihr Smartphone nicht mehr in dieser befand. Eine Videoauswertung des Bahnsteiges im Hauptbahnhof Essen zeigte, dass sich ihr die beiden Unbekannten nach Ankunft des Regionalexpresses näherten. Beim Einsteigen griff einer von ihnen daraufhin in ihre Jackentasche und entnahm das Mobiltelefon der Düsseldorferin. Anschließend verließen die Tatverdächtigen den Zug und stiegen schließlich in eine Bahn in Richtung Dortmund ein.

Mit Beschluss ordnete jetzt das Amtsgericht Essen die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern der bisher unbekannten Tatverdächtigen an.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zum Tatzeitpunkt trug einer der Männer eine schwarze Kappe mit weißer Aufschrift, eine schwarze Jacke, eine schwarze Umhängetasche und eine helle Hose. Der zweite Mann trug eine weiße Kappe mit einem roten Symbol und einem schwarzen Schirm, einen gelben Jogginganzug sowie einen schwarzen Mantel.

Die Tat ereignete sich am 14. November 2023, zwischen 18 Uhr und 18:10 Uhr auf dem Bahnsteig zu Gleis 2 im Hauptbahnhof Essen. Wer kennt die Person auf dem Lichtbild? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen. Die Bilder können unter dem folgenden Link abgerufen werden: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2024/oefa_41_2024.html

