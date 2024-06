Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannter bedroht Schulklasse und attackiert 16-Jährigen

Gelsenkirchen - Essen - Bochum (ots)

Mit einem Bild aus einer Überwachungskamera fahndet die Bundespolizei nach einem Tatverdächtigen, welcher am 18. Dezember 2023 in einer S-Bahn mehrere Schüler und eine Lehrerin beschimpft und bedroht sowie einen Jugendlichen körperlich angegriffen hat.

Gegen 10:55 Uhr befand sich die damals 42-jährige Bochumerin mit ihren Schülern in der S2 und fuhr anlässlich eines Schulausfluges mit diesen von Gelsenkirchen zum Hauptbahnhof Essen. Während der Fahrt kam ein Unbekannter auf die Schulklasse zu und ging diese verbal an. Kurz darauf bedrohte und beleidigte er die Jugendlichen, sowie die deutsche Lehrerin. Zudem versetzte der Fremde dem 16-jährigen Syrer, der ebenfalls Angehöriger der Schulklasse war, einen Kopfstoß gegen die Stirn, schlug ihm wiederholt in den Bauch und würgte den Gelsenkirchener kurzzeitig. Im Hauptbahnhof Essen stieg der aggressive Mann zunächst mit der Schulklasse aus, trat dann aber kurz vor Abfahrt des Zuges wieder in die S-Bahn und verließ die Örtlichkeit.

Mit Beschluss ordnete jetzt das Amtsgericht Essen die Öffentlichkeitsfahndung mit einem Lichtbild des bisher unbekannten Tatverdächtigen an.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zum Tatzeitpunkt trug der Mann eine schwarze Jacke, ein schwarzes T-Shirt sowie eine schwarze Hose.

Die Tat ereignete sich am 18. Dezember 2023, zwischen 10:55 Uhr und 111:08 Uhr in der S2 zwischen dem Gelsenkirchener Hauptbahnhof und dem Hauptbahnhof Essen. Wer kennt die Person auf dem Lichtbild? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen. Die Bilder können unter dem folgenden Link abgerufen werden: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2024/oefa_40_2024.html;jsessionid=106D3164EE7D917B5E398C59C5C57689.2_cid388

