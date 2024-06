Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 43-Jährigen am Bahnhof Wesel

Bild-Infos

Download

Kleve - Wesel (ots)

Anlässlich der zur UEFA EURO 2024 temporär wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an der Grenze zu den Niederlanden kontrollierte die Bundespolizei am Dienstagvormittag, 26. Juni 2024 einen 43-jährigen Deutschen am Bahnhof in Wesel. Ein Datenabgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab zwei Ausschreibungen der Staatsanwaltschaft Münster, Zweigstelle Bocholt. Hiernach lag ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz mit einer fälligen Geldstrafe in Höhe von 2400 EUR oder 60-tägiger Haft vor. Zudem besteht ein Untersuchungshaftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann. Der Gesuchte wurde daraufhin vor Ort verhaftet und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Wachtmeisterei beim Amtsgericht Bocholt übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell