BPOL NRW: Bundespolizei stellt gestohlenes Handy noch während der Anzeigenaufnahme sicher

Dortmund - Lünen (ots) - In der Nacht zu Dienstag (25.Juni) griffen vier Männer einen 22-Jährigen am Dortmunder Hauptbahnhof an und traten auf den am Boden Liegenden ein. Bundespolizisten stellten die Aggressoren und nahmen diese in Gewahrsam. Gegen 1 Uhr wurde die Bundespolizei zu einer körperlichen ...

mehr