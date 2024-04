Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (159/2024) Unfall auf der B 446: LKW und entgegenkommender VW Passat stoßen frontal zusammen, Polizei Duderstadt sucht Treckerfahrer als Zeugen

Göttingen (ots)

Bundesstraße 446 zwischen Esplingerode und Westerode Donnerstag, 25. April 2024, gegen 11.20 Uhr

DUDERSTADT (jk) - Beim Zusammenstoß zwischen einem LKW und einem entgegenkommenden VW Passat sind am Donnerstag (25.04.24) gegen 11.20 Uhr auf der B 446 bei Duderstadt (Landkreis Göttingen) der 63-jährige PKW-Fahrer schwer und seine 64 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt worden. Der 41 Jahre alte Sattelzugfahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße mehrere Stunden voll gesperrt.

Nach ersten vorliegenden Informationen war der LKW-Fahrer in Richtung Duderstadt unterwegs. Im Bereich der Geraden zwischen Esplingerode und Westerode hatte sich eine Fahrzeugschlage hinter einem Trecker mit Güllefass gebildet. Nachdem die dahinterfahrenden Wagen das landwirtschaftliche Gespann überholt hatten, setzte auch der LKW-Fahrer hierzu an und scherte aus. Dabei kam es aus bislang ungeklärten Gründen zum Zusammenstoß mit dem in diesem Moment entgegenkommenden Passat.

Der unbekannte Treckerfahrer setzte die Fahrt fort. Er wird von der Polizei Duderstadt als Zeuge gesucht und gebeten, sich unter Telefon 05527/8461-0 zu melden.

